Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"

Успешное выступление приморского хоккейного клуба «Адмирал» в плей-офф стало причиной прецедента в «Фетисов-Арене». Дополнительный матч с омским «Авангардом» во Владивостоке совпал с датой проведения в концертно-спортивном комплексе ледникового шоу Ильи Авербуха. Уже известно, что фигуристы потеснятся и приедут в Приморье на две недели позже, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне подопечные Александра Андриевского выиграли второй матч против омичей, тем самым сравняв счёт в серии плей-офф – 2:2. Так как в первом раунде игры проходят до 4 побед одной из команд, серия автоматически продлилась как минимум ещё на 2 игры. Первая из них пройдёт 2 марта в Омске, а вторая во Владивостоке 4 марта.

В этот же день, в предстоящую субботу, известный фигурист, продюсер и хореограф Илья Авербух планировал представить в приморской столице новую программу «Ледниковый период». О приезде целого десанта именитых спортсменов в краевом центре организаторы знали ещё в прошлом году. Однако на то, что «Адмирал» выиграет больше одной игры в плей-офф и вернёт серию во Владивосток, никто, судя по всему, даже не рассчитывал. В том числе - «орговики» хоккейного хозяйства Владивостока.

«Зачем нам этот Авербух, у нас «Адмирал» мчится к Кубку Гагарина»; «Стенка на стенку, болельщики «Адмирала» и поклонники ледового шоу»; «Пусть в перерывах своё шоу показывает!» - пишут в социальных сетях пользователи.

Между тем, как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», проведение турнира никто сдвинуть не сможет – потесниться пришлось Авербуху. Как редакции сообщили организаторы шоу во Владивостоке, показ «Ледникового периода» перенесли на 18 марта.

«Шоу переносится на две недели. Все билеты, купленные на 4 марта, разумеется, будут действительны. Артисты с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Дата проведения шоу обговаривалась очень давно, больше чем полгода назад. Тогда ещё никто не знал, как будут проходить игры плей-офф», - уточнила собеседница агентства.