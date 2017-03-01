В Приморье заметили первые стаи перелётных птиц

В Приморье начали возвращаться перелётные птицы с зимовки. Специалисты заповедника на юго-восточноми побережье отмечают, что это и есть самые ранние признаки весны, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу особо охраняемой природной территории.

На территории Лазовского заповедника научные сотрудники заметили первую стаю гусей, возвращающуюся в родные края из мест зимовки. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе учреждения.

Зимовавшие в заповеднике утки также начали перебираться в поисках пищи в водоёмы, которые к 1 марта освободились от ледяной корки. Из бухты в бухту активно перемещаются кряквы, крохали, чирки и каменушки.

По словам научного сотрудника Лазовского заповедника Валерия Шохрина, первыми возвращаются пернатые, зимовавшие не очень далеко, например, на близлежащих территориях соседних стран – в Китае, в Корее.

«В целом зима была тёплой, многие речки так и не замёрзли полностью. Некоторые перелётные птицы не улетали далеко, а есть и такие, кто оставался зимовать в заповеднике. Например, кряквы и чирки. Сейчас они активизировались и собираются стайками на освобождающихся от льда участках рек», - пояснил специалист.

Массовый пролёт перелётных птиц ожидается во второй половине марта. В это же время вернутся на родину утки-мандаринки. Они обычно зимуют на юге Китая и в Японии.



