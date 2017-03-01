В аэропорту Владивостока задерживается несколько международных рейсов

Несколько международных и российских рейсов с задержкой прибудут во Владивосток. Особенно сильно в расписании сдвинулись чартерные рейсы из Вьетнама и Таиланда, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 1 марта, во Владивостоке задерживается несколько рейсов как на прибытие, так и на отправление. Так, чартерная российская авиакомпания Royal Flight перенесла вылет на Пхукет с 7:20 утра на 14:10. Кроме этого, компания «Якутия» задержит отправление самолёта до Петропавловска-Камчатского на полчаса – рейс R3-553 вылетит из Приморья в 11:20.

Сильно задерживается ещё один чартерный рейс Royal Flight из вьетнамского аэропорта Камрань. Во Владивосток самолёт прибудет лишь в 12:40, хотя изначально прилёт рейса был запланирован на 4:40 утра. Также на час позже, в 10:25, в Приморье приземлится самолёт компании «Якутия» из Якутска.

Все остальные рейсы в данный момент выполняются по расписанию, несмотря на плотный туман.