Владивостокская автоледи серьёзно пострадала из-за лихача на джипе

Сегодня ночью во Владивостоке произошло серьёзное ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его виновником стал лихач на внедорожнике, который решил подрезать легковушку.

Этой ночью приморская столица отметилась жёсткой автомобильной аварией. ЧП произошло в районе железнодорожного переезда на улице Постышева. Как сообщает автомобильное сообщество dps_vl, там не поделили дорогу мини-джип Suzuki Escudo и малолитражная Honda Fit. Водитель внедорожника подрезал легковушку при повороте на Иртышскую улицу. Девушка за рулём «Хонды» явно не ожидала такого манёвра. Она потеряла управление, и машина перевернулась на крышу.







Как сообщают очевидцы происшествия, хозяйка «Фита» серьёзно пострадала. Прибывшая бригада медиков увезла её в больницу. По предварительной информации, автоледи разбила голову и получила ушиб головного мозга.







Это не единственная жёсткая авария, которая произошла в Приморье за последние сутки. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в Уссурийске во вторник столкнулись сразу три автомобиля. Инцидент произошёл на Ленинградской улице. Водитель микрогрузовика поворачивал во дворы и, нарушив правила движения, не пропустил «Тойоту-Виш». От удара легковушка отлетела в выезжающий на дорогу «Ипсум». В аварии серьёзно пострадал водитель грузовика.