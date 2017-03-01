Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения света

Сегодня, 1 марта, часть горожан останется без электроэнергии. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» заняты плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации на сайте МУПВ «ВПЭС», с 9 утра до 5 вечера без света останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: Азовская: 2; Александровича: 22А, 24, 26, 28В, 30А, 32, 32А; Балтийская: 50Ю 52, 54, 57, 59А; Борисенко: 48; Восточный проспект: 1, 1А, 2, 4, 6, 8, 10, 14; Жемчужная: 24; Камчатская: 14; Клубная: 47В, 49Б, 49Д; Минеральная: 1А, 1Б, 3, 5, 5В, 5Д; Никифорова: 53; Океанский проспект: 98, 98А, 108, 108А, 110, 110А, 112; Пальчевского: 1Б, 1В, 2В, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19А, 21, 21А, 23, 25, 25А, 25Б, 27А, 29А, 33; Петропавловская: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20; Подгорная: 1, 2, 6; Радио: 3; Сафонова: 18, 20, 20А, 24; Трактовая: 14; Цимлянская: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 69, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 87, 87А; Янтарная: 10.

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