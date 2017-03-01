Приморцам стало удобнее пользоваться порталом госуслуг

На этой неделе в администрации Приморского края прошла пресс-конференция, посвящённая развитию портала госуслуг. С каждым годом сайт становится всё более ориентирован на жителей региона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 2016 году прошла модернизация единого портала госуслуг. Целью этой модернизации было создание регионального сегмента. Так, Приморский край вошёл в число первых регионов, которые реализовали данный проект. Ранее пользователям было необходимо выбрать нужный регион и профильное ведомство, теперь им достаточно ввести название документа, который необходимо оформить, в строке поиска. Остальное сайт определит и найдёт самостоятельно. Там все желающие смогут найти информацию о том, что нужно сделать, чтобы оформить тот или иной документ, получить справку или воспользоваться какой-либо услугой.

«Сейчас у нас представлено почти 90 региональных услуг. Они собраны по жизненным ситуациям. Основная идея модернизации портала – сделать его более доступным, понятным для жителей региона», - рассказал подробности директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников.

Большой объём работ запланирован и на 2017 год. «Мы уже не первый год занимаемся тем, чтобы сделать работу по оказанию услуг в Приморье максимально простой, убрать излишние требования для заявителей», - добавил директор департамента. Сложный канцелярский язык специалисты планируют обновить, чтобы алгоритм пользования услугами стал понятен для широких слоёв пользователей.

Кроме этого, на сайте должны появиться уведомления о начислениях, счёте Пенсионного фонда, возможных штрафах.