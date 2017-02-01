Приморский завод изготовил первый в 2017 году боевой "Аллигатор"

В новом году производство вертолётов увеличат в два раза

Первый в этом году вертолёт, оснащённый современной авионикой, собрали на заводе «Прогресс» в Приморском крае. Он отправится на экспорт, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Сазыкина холдинга «Вертолёты России» изготовила первый в новом году боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор». «Боевая машина, собранная на предприятии, уже проходит все необходимые наземные и лётные испытания, предусмотренные техническими условиями и условиями государственного контракта. Ещё несколько фюзеляжей для новых винтокрылых машин в настоящий момент находятся в цехе окончательной сборки. В феврале очередная партия вертолётов Ка-52 будет передана в эксплуатирующие организации», - информирует сайт холдинга.

Первую партию «Аллигаторов», запланированных к поставке в 2017 году, передали Министерству обороны Российской Федерации с опережением графика ещё в декабре прошлого года. В 2017-м производство этих вертолётов увеличится в два раза в связи с началом работы на экспорт.

«Мы провели на «Прогрессе» все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим увеличением его объёмов. Сегодня завод полностью готов к производству вертолётов Ка-52 - как для нужд министерства обороны, так и для инозаказчика», - рассказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолёты России» по продажам Владислав Савельев.

Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» серийно выпускается для нужд Минобороны РФ с 2010 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолётов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине.