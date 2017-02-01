Поставщик Минобороны подвёл энергетиков от Забайкалья до Приморья

Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (АО «ГУ ЖКХ») задолжало энергетикам от Камчатки до Забайкалья и Бурятии больше 890 миллионов рублей. Об этом накануне сообщила пресс-служба «Дальневосточной энергетической компании». Столь крупный объём задолженности вынуждает энергосбытовые компании прибегать ко всем предусмотренным законом способам возвращения задолженности.

Накапливая огромные долги и провоцируя отключения, АО «ГУ ЖКХ» подводит как своего учредителя – Минобороны, так и всю энергетическую отрасль, нанося ущерб безопасности страны, говорится в сообщении.

АО «ГУ ЖКХ» обеспечивает водой и теплом объекты Министерства обороны РФ, которое и выступает его учредителем. В настоящее время российское законодательство запрещает отключение от электроснабжения несколько категорий потребителей вне зависимости от размера задолженности. К неотключаемым потребителям относятся, в том числе, воинские части, ядерные центры и объекты – исполнители гособоронзаказа, использующие в производстве взрывчатые вещества. В то же время АО «ГУ ЖКХ» не является структурным подразделением Минобороны, не относится к такой категории потребителей, как воинские части, и в данной организации не несут военную службу.

Наибольшая задолженность военными коммунальщиками сформирована в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Забайкалье и Бурятии. Там крупнейшие поставщики электроэнергии – ПАО «ДЭК», АО «Читаэнергосбыт», и тепла – ПАО «ТГК-14» и ПАО «Камчатскэнерго» – через суд и ограничения пытаются вернуть в свои бюджеты 180, 390, 75,8 и 83,3 миллиона рублей долга соответственно, накопленные ещё с прошлого года.

«О сложившейся чрезвычайной ситуации с миллионными долгами поставлены в известность заинтересованные ведомства, в том числе – Министерство обороны РФ. При этом в ответе от 19 сентября 2016 года Минобороны сообщает, что «выполняет все финансовые обязательства в соответствии с заключённым госконтрактом с АО «ГУ ЖКХ», включая авансирование расходов». Получается, финансирование военных коммунальщиков проходит в полном объёме, только средства на счета ресурсоснабжающих организаций не поступают», – считают в АО «Читаэнергосбыт».

Несмотря на полную уверенность АО «ГУ ЖКХ» в своей «неприкосновенности», энергетики в Амурской области, ЕАО, Хабаровском и Приморском краях с начала января обесточили уже 116 объектов, принадлежащих АО «ГУ ЖКХ». Также в январе вводились ограничения по теплоснабжению по 12 объектам в Забайкальском крае. Отключённые объекты обслуживаются по договорам с ПАО «ДЭК» и ПАО «ТГК-14».

«Несмотря на принадлежность предприятия к военному ведомству, само оно является юридическим лицом, в отношении которого применение превентивных мер взыскания не запрещено законом, и оно полностью ответственно за исполнение договорных обязательств. Мы отдаём полный отчёт в том, что действия по ограничению или прекращению отпуска топливно-энергетических ресурсов воинским частям являются действиями, нарушающими безопасность государства, поэтому ограничения вводятся только в отношении объектов должника», – говорится в сообщении ДЭК.

В настоящее время поставщики тепла также готовят графики ограничений. Отключению будут подвергнуты объекты АО «ГУ ЖКХ», связанные с обеспечением хозяйственной деятельности предприятия-должника в Забайкалье и Бурятии.