Приморские спасатели вернули Интернет в Светлую

В посёлке Светлая Тернейского района продолжают работать сотрудники Приморской поисково-спасательной службы. Они занимаются расчисткой водоёмов и налаживанием коммунальной инфраструктуры. За неделю спасатели успели отремонтировать электропроводку в местной школе, установить спутниковую антенну и наладить Интернет. Кроме того, они разобрали на дрова четыре повреждённых строения и завал из деревьев. За территорией поселения спасатели расчистили площадки, куда свозили собранный мусор, чтобы сжечь. Об этом пресс-службе администрации Приморья рассказал директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

Сейчас в посёлке продолжают расчищать водоёмы и укреплять берега речки Светлой во избежание дальнейших наводнений.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что спасатели направились восстанавливать Светлую по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, побывавшего в посёлке. Глава края остался недоволен состоянием территории после тайфуна «Лайонрок» и распорядился навести в посёлке настоящий порядок. С тех пор спасатели уже трижды выезжали в длительные командировки в Светлую. Ещё до нового года они вывезли с территории посёлка 166 самосвалов мусора.



