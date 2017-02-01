Дорогу к владивостокскому фуникулёру сковала мощная пробка

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморской столице собралось несколько крупных пробок.

Самый мощный затор собрался сегодня на магистрали Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. В десятом часу его мощность достигла почти максимальных 9 баллов. К настоящему времени загруженность дороги несколько ослабла и составляет 6 баллов.

Не меньше проблем автовладельцам доставил затор на Светланской улице. 6-балльная пробка от стадиона «Авангард» до Матросского сквера наблюдалась почти 2,5 часа. Столько же времени сохранялся затор на Народном и Океанском проспектах в сторону издательства «Дальпресс». Однако здесь трафик был менее загруженным, чем в центре города.

На «шестёрку» оказался загружен проспект Красного Знамени по направлению к издательству «Дальпресс».

Ещё один небольшой затор зафиксирован в пригороде Владивостока. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», водители полтора часа «ползли» от улицы Шевченко до остановки «Седанка».

А вот некоторые магистрали приморской столицы оказались свободны. На проспекте 100-летия Владивостока в сторону центра зафиксирован 4-балльный трафик. Обычно же на этом направлении собираются пробки мощностью в 6-7 баллов. Дорога в обратном направлении была практически пустой: плотность движения там составила всего 1 балл.

Пустовала и Русская улица. Загруженность магистрали по направлению к Выселковой улице составила всего лишь «тройку». Это на 2 балла меньше обычного.