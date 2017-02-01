Среда в Приморье будет морозной и ветреной

В Приморье продолжается смена похолодания на потепление. Сегодня в регионе снова будет морозно и ветрено, после чего погода изменится, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», ещё прошлой ночью Приморье находилось в тёплом секторе неглубокого циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край. Температурный фон по сравнению с предыдущей ночью повысился на 3-8 градусов, в некоторых районах прошёл небольшой снег.

Однако уже сегодня, в первый день февраля, синоптическая ситуация снова изменилась. Вслед за областями низкого атмосферного давления с фронтальными разделами в Приморье вторглась очередная порция холода. Температура воздуха в течение дня составит -8…-14 градусов, на побережье – от -2 до -7. Также усилился северный ветер.

В краевом центре погода в среду будет переменной, но без осадков. Температура воздуха к утру понизилась до -10...-12 градусов. Сегодняшний день будет ветреным и холодным. Максимальная температура воздуха составит -7...-9 градусов, но сильный ветер добавит ощущение холода.

При этом синоптики уверяют, что похолодание в крае не задержится надолго, уже с четверга в регионе начнётся потепление.