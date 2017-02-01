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Специалисты МУПВ "ВПЭС" проводят плановый ремонт
|Фото: sakhalife.ru
Сегодня часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации муниципального предприятия владивостокских электрических сетей, без электроснабжения в среду, 1 февраля, останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:
60 лет ВКЛСМ, 12, 16;
Адмирала Нахимова, 18;
Александровича, 44, 46, 52а, 54, 54а, 56, 58, 60;
Бийская, 24, 26, 32;
Борисенко, 14-б, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36;
Вавилова, 29;
Волховская, 7, 7а, 9, 11, 13;
Героев Хасана, 1а, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 15а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Гризодубовой, 47;
Карла Маркса, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 102, 104, 106, 108, 110, 114;
Крыгина, 19, 21, 29, 29а, 33, 35, 37а, 68;
Крылатый переулок, 2;
Леонова, 63;
Марины Расковой, 4;
Морозова, 7-б, 10, 11, 11-б;
Нерчинская, 21, 23;
Нестерова, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Океанский проспект, 68, 76, 76а;
Полуденная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 25, 27, 39, 41, 43, 47;
Постышева, 15;
Радарный переулок, 3, 4, 5;
садовое общество «Медик», 12, 16, 20, 26;
Снеговая, 123, 125, 125а, 127, 135а;
Талалихина, 3а;
Уютная, 44, 46, 48, 50, 52;
Чугаева, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 103, 105, 107.