Сотрудники МЧС "спасли" Новый год семейной паре из Находки

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На трассе у них сломалась машина
|Фото: pixabay.com
В новогоднюю ночь приморские спасатели помогли выбраться с трассы семейной паре из Находки. По дороге домой из Арсеньева у них сломался автомобиль.
Оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС Приморского края накануне, 31 декабря, в 17:43 поступило сообщение от жителя Находки. Мужчина рассказал, что при движении по объездной дороге из Арсеньева в направлении дома у него сломалась машина. Вместе с женой автолюбитель пытался выйти пешком к населённому пункту, но пара потерялась и не могла сообщить, где именно они находятся.
«На поиски выдвинулась группа 68-й краевой пожарной части на специальной машине. Прибыв в село Скворцово, установили, что в тайге, в восьми километрах от села, местный егерь видел брошенный автомобиль. Обнаружив машину, по её следам начали поиск потерявшихся», — сообщил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.
В ходе интенсивных поисков в 5:36, 1 января, семейная пара была найдена. Медицинская помощь им не потребовалась. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья.
«Поиски людей осложнялись тем, что не было известно точное их местонахождение, но благодаря опыту спасателей и хорошему знанию местности, удалось обнаружить потерявшихся», — отметил Юрий Журавель.
Потерялись 31, нашлись 1. Как при этом спасли НГ? Иной глагол не пробовали применить?
На кавычки внимание обратите, например.
Изначально кавычек не было. Да и сейчас они перековеркивают смысл.
Не перековеркивают, а показывают сарказм в употреблении данного глагола. Всё логично. Учитесь смотреть на вещи правильно.