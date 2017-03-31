В Тюмени столкнулись грузовик и иномарка

В Тюмени произошло ДТП - столкнулись грузовик и легковой автомобиль Mazda. Виновником аварии очевидцы называют третьего автомобилиста, пишет megatyumen.ru 30 марта.

29 марта после трех часов дня в Тюмени на перекрестке улиц Широтная и Монтажников произошло ДТП между легковой иномаркой и грузовиком. Очевидцы утверждают, что его спровоцировал водитель третьего автомобиля, который сильно торопился и сигналил.

По словам свидетелей, его поведение заставило резко затормозить водителя иномарки Mazda, которая в итоге столкнулась с грузовиком.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, пострадавших в инциденте нет. Третий фигурант аварии скрылся с места ДТП.