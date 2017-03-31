На трассе Тюмень - Омск водитель ездил с копией прав

50-летний житель Челябинской области использовал цветную копию прав из фотосалона, пишет megatyumen.ru 30 марта.

В декабре 2016 года Челябинец Абдрахман Якупов был лишен водительских прав за повторную пьяную езду. После 140 часов обязательных работ он стал пользоваться цветной копией своего водительского удостоверения, которую заранее сделал в фотосалоне и заламинировал.

28 февраля мужчина на служебном автокране был задержан сотрудниками ГИБДД на трассе Тюмень-Омск. Цветная копия прав водителя вызвала подозрение, и Якупов сознался в их подделке. Обвинительный акт прокуратуры направлен в суд. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.