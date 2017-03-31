Россия и Белоруссия ищут решения топливных проблем

Медведев упомянул и другие вопросы, которые ждут обсуждения на встрече двух премьер-министров

Проблемы в топливной сфере между Россией и Белоруссией пока остаются нерешенными, пишет utro.ru 30 марта.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Андреем Кобяковым сделал заявление относительно топливной сферы. Он сказал о том, что проблемы в ней двум странам пока разрешить не удалось. Медведев упомянул и другие вопросы, которые ждут обсуждения на встрече двух премьер-министров.

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков добавил, что за январь 2017 года рост взаимного товарооборота между странами вырос и составил почти 44%. Оба премьер-министра заверили, что готовы к конструктивному диалогу и поиску взаимовыгодных решений.