В Москве была совершена попытка рейдерского захвата автостоянки

В одном из гаражных кооперативов Москвы неизвестные с оружием попытались захватить автостоянку. Ранен один человек. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошёл 29 января. На территорию гаражного кооператива ворвались с оружием неизвестные люди. Они несколько раз выстрелили по офисному зданию и пытались зайти внутрь. Попытка рейдерского захвата закончилась тем, что один человек был ранен.

Полицейские задержали на месте происшествия 15 человек. Заведено уголовное дело по факту хулиганства.