В Пензе продолжается ремонт ТЭЦ

В Пензе работники компании "Т Плюс" и наряды МЧС в круглосуточном режиме ремонтируют ТЭЦ-1, на которой 26 января обрушилась крыша, что привело к отключению тепла во многих домах города. Об этом пишет utro.ru.

В работах по восстановлению крыши станции участвуют 120 человек, из которых 20 - сотрудники МЧС. Сейчас работоспособность станции, необходимая для нормативной подачи тепла в квартиры города, восстановлена. Все дома Пензы отапливаются.

На прошлой неделе произошла авария на станции, в результате чего 75 тысяч человек лишились тепла в своих квартирах и вынуждены были несколько дней находиться в неотапливаемых помещениях при температуре минус 20 градусов.