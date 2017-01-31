Половина граждан России не против ношения хиджабов в школах

В 2015 году вопрос об уместности хиджабов уже рассматривался в Верховном суде России

Данные всероссийского опроса ВЦИОМ говорят о том, что 50% россиян были бы не против ношения хиджабов в школах, пишет utro.ru.

Опрос ВЦИОМ, проведенный 28-29 января, показал, что половина россиян была бы не против ношения в школах хиджаба. При этом 37% опрошенных выступили категорическими противниками этого. Даже в числе приверженцев ислама тех, кто счел неуместным носить в школах хиджабы, оказалось 36%.

Социологи отметили, что россияне в общем стали терпимее относиться к внешним проявлениям религиозной принадлежности, демонстрируемой в стенах учебных заведений. 47% россиян не видят в этом ничего предосудительного, тогда как в 2012 году их доля среди респондентов составляла всего 35%. Однако и количество тех, что считает демонстрацию принадлежности к вере со стороны учеников и учителей недопустимой, равно 47%.

В 2015 году вопрос об уместности хиджабов уже рассматривался в Верховном суде России. Инстанция признала правомочным запрет на ношение мусульманских платков в школах Мордовии.