Лыжница Васильева выиграла золото на Универсиаде в Казахстане

Лыжница Лилия Васильева стала первой в гонке на пять километров, которая прошла в рамках Универсиады в Алма-ате. Результат российской спортсменки составил 14,8 минут. Об этом пишет utro.ru.
Второе место на пьедестале почёта заняла российская лыжница Анна Нечаевская, отстав от своей соотечественницы на 13 секунд. Третьей стала Анна Шевченко из Казахстана (отставание от лидера составило 15 секунд).
Последний день Универсиады - 8 февраля. В 2019 году эти соревнования пройдут в Красноярске.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.