Социологи узнали главные страхи россиян

Граждане РФ до сих пор опасаются угрозы войны и роста цен

Судя по докладу социологов, граждане РФ до сих пор опасаются угрозы войны и роста цен, однако по сравнению с началом прошлого года эти страхи постепенно уходят. Менее всего людей беспокоят проблемы в семье. Об этом пишет utro.ru.

В социологическом опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян из 130 населённых пунктов, расположенных в 46 субъектах РФ. На основе ответов социологи разработали так называемый "индекс страхов", который представляет собой шкалу от 100 до 10, где 100 - наивысший показатель опасений, а 10 - наименьший.

Опасения граждан РФ по поводу войны заняли 14 пунктов, а страхи из-за удорожания товаров и обесценивания денег - 10 пунктов. В прошлом году аналогичные показатели составили 23 и 19 пунктов соответственно.