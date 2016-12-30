Приказано ликвидировать: эпоха Спецстроя подошла к концу

Президент России Владимир Путин подписал приказ о полном упразднении Спецстроя. Его функции возьмёт на себя министерство обороны, а саму структуру расформируют до 1 июля 2017 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте федерального правительства.

Согласно официальному документу, основная часть сотрудников Спецстроя также перейдёт в ведение ВС РФ.

«Передать Вооружённым силам Российской Федерации штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при упраздняемом Федеральном агентстве специального строительства», — говорится в документе.

Кроме материальной базы и сотрудников, Минобороны также получает в наследство обязательства Спецстроя по исполнению судебных решений. Об этом глава государства упомянул в постановлении.

РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» ранее уже писало, что Спецстрой России заменят восемь унитарных предприятий, а сам он упраздняется. Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии министерства. Докладывая ситуацию в Вооружённых силах по итогам уходящего года присутствующему президенту, чиновник остановился на том, какое внимание министерство уделило «преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования».

Также Спецстрой России не отчитался по выполнению работ на космодроме Восточный примерно на 30 миллиардов рублей. Ситуацию осложняет и то, что строителям, по предварительным расчётам, не хватает 8,8 миллиарда рублей для завершения всех объектов. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

На Дальнем Востоке подразделением Спецстроя России является «Дальспецстрой», дальнейшая судьба которого пока не известна. Однако именно он запомнился крупными скандалами и махинациями, которые привели к срыву сроков сдачи космодрома Восточный в Амурской области.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровском и Приморском краях строительное предприятие возводит жильё для военных. Правда, и там возникают проблемы со сроками, однако власти в диалоге с «Дальспецстроем» стараются искать компромисс. Так, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на пресс-конференции по итогам 2016 года заявлял, что власти региона продолжат поддерживать военных строителей.

«Дальспецстрой», по стечению обстоятельств, на территории края и Дальнего Востока является крупнейшим строительным предприятием. Но он попал в такую сложную ситуацию. У компании большие долги по зарплате. Сотни миллионов. Я с Волкодавом (Юрий Волкодав, начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» — прим. ред.) встречаюсь постоянно, мы с ним вырабатываем различные методы, как их спасти», — заявил глава региона.