В Москве на заводе "Молния" произошел взрыв

Трое погибли при взрыве газового баллона на территории завода «Молния» в Москве, пишет utro.ru 30 марта. На Рязанском проспекте российской столицы на заводе «Молния» произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента погибли три человека. Машиностроительный завод «Молния» принадлежит структуре госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Он специализируется на изготовлении нестандартного оборудования для АЭС, а также технических средств для российских силовых ведомств, таких как Минобороны, ФСБ и ФСО. Также «Молния» выпускает и продукцию гражданского назначения.

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