Восемь человек пострадали от пожарной машины в "Домодедово"

Неподалеку от московского аэропорта «Домодедово» пожарная машина сбила восемь человек, пишет utro.ru 30 марта. По предварительной информации, в аварии погиб один человек, остальные получили травмы. Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое, рассказали в Следственном комитете России. Они доставлены в больницу. В экстренных службах Московской области сообщили, что пожарная машина принадлежит аэропорту. Сотрудники правопорядка оказывают помощь в выяснении всех обстоятельств произошедшего.

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