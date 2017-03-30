В Тюмени мужчина продавал вещи из арендованных квартир

Ранее он уже был осужден за мошенничество, когда продал несуществующий мотоцикл в сети Интернет

Тюменские оперативники задержали подозреваемого в серии квартирных краж мужчину. Он продавал хозяйскую мебель из арендованных им квартир, пишет megatyumen.ru 29 марта.

26-летний житель Пензенской области, как предполагают следователи, договаривался с хозяевами об аренде жилья, а затем продавал мебель и бытовую технику из их же квартир. Так он получил более ста тысяч рублей.

21 марта подозреваемый изменил схему: он узнал, что в квартире по улице Бабарынка долгое время никто не проживает, взломал двери и похитил мебель и технику.

УМВД по Тюменской области сообщает, что подозреваемый признал свою вину. Ранее он уже был осужден за мошенничество, когда продал несуществующий мотоцикл в сети Интернет.