Рейс Москва - Шанхай прервался в Екатеринбурге

В 1.40 лайнер приземлился в Екатеринбурге с 355 пассажирами и 14 членами экипажа на борту

Boeing 777, летевший из Москвы в Шанхай, экстренно сел в Екатеринбурге, пишет 29 марта megatyumen.ru.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

Начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Елена Епимахова рассказала, что самолет следовал из Москвы в Шанхай, его посадка прошла благополучно, а все пассажиры прерванного рейса размещены в терминале.

По предварительным данным, во время полета в самолете сработал датчик технической неисправности. В 1.40 лайнер приземлился в Екатеринбурге с 355 пассажирами и 14 членами экипажа на борту.