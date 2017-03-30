LinkedIn возвращается в Россию

Американская соцсеть LinkedIn стала российским налогоплательщиком, пишет megatyumen.ru 29 марта. Соцсеть прошла регистрацию в Федеральной налоговой службе России (ФНС РФ). Таким образом, сервис будет платить 18% НДС со всех интернет-услуг, оказанных им россиянам. В списке ФНС уже значатся 128 компаний, которые с 25 апреля ежеквартально собираются платить налоги в российский бюджет. Самыми известными из них выступают Google, Apple, Alibaba, Microsoft и Netflix.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform