40% участников праймериз "Единой России" - беспартийные

Около 40% из числа всех участников, которые зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России", - беспартийные. Регистрацию прошли одна тысяча человек. Об этом пишет utro.ru.

По словам руководителя ЦИК ЕР Владимира Бурматова, такое соотношение свидетельствует о том, что войти в большую политику могут все россияне, которые заслужили доверие и уважение народа и хотят сделать жизнь в регионах лучше.

Бурматов отметил, что половина участников праймериз - работники медучреждений и школ. Среди прошедших регистрацию людей есть руководители НКО. В предварительном голосовании примут участие действующие депутаты и работники региональных и районных администраций. Доля таких участников составит около 33% от общего числа. Бурматов считает, что праймериз будет способствовать эволюции политической системы.