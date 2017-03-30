Россияне меньше стали доверять государству

В 2016 году уровень доверия составил 51%, тогда как в 2015 году этот показатель равнялся 68%

Социологи узнали, как сильно жители России доверяют государству. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на данные социологического опроса РАНХиГС.

Итоги исследования общественного мнения показали, что в прошлом году жители России стали меньше доверять государству. Уровень доверия составил 51%, тогда как в 2015 году этот показатель равнялся 68%. Доверие к правительству также снизилось за год: с 80% до 59%.

Однако уровень доверия людей к президенту и сотрудникам полиции не изменился: Владимиру Путину доверют 87,5% населения, а полиции - 57%.

Исследование показало, что экономически активные граждане в два раза меньше поддерживают власть, чем те, кто экономически пассивен. К первой группе относятся те, кто во время кризиса пытается найти более доходные работы или заняться бизнесом. Вторую группу составляют те, кто справляется с кризисом с помощью экономии.