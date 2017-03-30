Петербургский стадион "Зенит-Арена" будет достроен 31 марта

Расположенный в Санкт-Петербурге стадион "Зенит-Арена" будет достроен 31 марта. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление вице-губернатора города Игоря Албина.

Генподрядчик "Метрострой" должен 31 марта направить Ростехнадзору уведомление о том, что работы на объекте завершены.

После сдачи объекта Ростехнадзор и Госстройнадзор проведут проверку стадиона и подтвердят, что работы выполнены хорошо и стадион можно вводить в эксплуатацию. После этого спортивное сооружение будут готовить к Кубку конфедераций.

Строительство стадиона началось в 2007 году. Однако проект несколько раз корректировался, что отражалось и на его стоимости. В общей сложности на строительство "Зенит-Арены" потрачено более 40 миллиардов рублей.