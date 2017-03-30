Лукашенко встретится с Путиным в начале апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля собирается провести рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет utro.ru.

На встрече планируется обсудить порядок действий, направленный на создание более благоприятных условий для двустороннего сотрудничества без дискриминаций, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

В 2007 году больше 70% белорусского экспорта приходилось на Россию, что было не совсем правильно, поэтому сейчас Беларусь занимается диверсификацией экспорта, сказал заместитель премьера и добавил, что в прошлом году этот показатель составил 52%. РФ остается главным торговым партнером Беларуси.