Владимир Путин уволил руководителя ГИБДД России

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы ГИБДД РФ, информирует utro.ru 29 марта.
Указом от 29 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности генерал-лейтенанта Виктора Нилова, занимавшего пост начальника ГИБДД России с 2011 года
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