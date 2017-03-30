На трассе под Тюменью водитель заснул за рулем и съехал в кювет

На трассе Тюмень-Боровский-Богандинский водитель «Нивы» улетел в кювет, пишет 29 марта megatyumen.ru. 28 марта на 24 километре трассы Тюмень-Боровский-Богандинский в половине третьего дня отечественный автомобиль марки «Нива» потерял управление и съехал в кювет. В региональной Госавтоинспекции рассказали, что скорее всего 68-летний водитель уснул во время движения транспорта. В результате ДТП у него диагностировали перелом костей носа.



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