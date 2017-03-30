СК РФ по Тюмени проверяет группу с фото обнаженных школьниц

Региональный СК проверяет информацию о группе в социальной сети с фотографиями обнаженных школьниц, пишет megatyumen.ru 29 марта. Следственный комитет России по Тюменской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения в соцсетях группы с фотографиями тюменских школьниц. Информация о появлении сообщества непристойного содержания распространилась 29 марта на сайтах тюменских СМИ. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, полученные из информационных сообщений. По ее результатам позже будет принято процессуальное решение.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform