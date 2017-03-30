СК РФ по Тюмени проверяет группу с фото обнаженных школьниц

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Информация о появлении сообщества непристойного содержания распространилась 29 марта на сайтах тюменских СМИ
|Фото: megatyumen.ru
Региональный СК проверяет информацию о группе в социальной сети с фотографиями обнаженных школьниц, пишет megatyumen.ru 29 марта.
Следственный комитет России по Тюменской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения в соцсетях группы с фотографиями тюменских школьниц.
Информация о появлении сообщества непристойного содержания распространилась 29 марта на сайтах тюменских СМИ.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, полученные из информационных сообщений. По ее результатам позже будет принято процессуальное решение.