В Тюмени именинник врезался в столб

В результате аварии мужчина получил травмы лица и головы

В Тюмени, после празднования своего дня рождения, водитель устроил ДТП, пишет megatyumen.ru 29 марта.

28 марта 47-летний тюменец отметил собственный день рождения и после сел за руль «под градусом». Около половины второго дня его автомобиль «Лада Гранта» въехал в столб на пересечении улиц Чаплина и Сибирской.

При прохождении освидетельствования показания алкотестера составили 0,77 миллиграмм на литр. Как стало известно из данных областной Госавтоинспекции, в результате аварии мужчина получил травмы лица и головы.