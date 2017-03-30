В Москве из банкомата украли один миллион рублей

В офисе московского банка из банкомата вытащили один миллион рублей, пишет utro.ru 29 марта. В Москве из банкомата, стоявшего в офисе банка на улице Профсоюзной 42, неизвестный вор извлек четыре кассеты с деньгами. Общий размер украденного оценен в один миллион рублей. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, как преступнику удалось вскрыть механизм банкомата. Обстоятельства преступления и личность вора устанавливаются полицией.

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