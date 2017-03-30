Россия будет поставлять в Китай сельхозпродукцию

В 2018 году экспорт сельхозпродукции в Китай должен составить около 1,5 миллионов тонн

Между Россией и Китаем подписан долгосрочный контракт, предполагающий импорт в КНР российской сельхозпродукции, в частности зерновых и масляничных продуктов. Об этом пишет utro.ru.

Первые поставки запланированы уже в следующем месяце. На подписании договора между российской компанией "Экспортная продовольственная торговля" и китайской компанией "Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие" присутствовал глава Минсельхоза РФ Александр

Ткачев. Руководитель ведомства отметил, что в 2018 году экспорт сельхозпродукции в Китай должен составить около 1,5 миллионов тонн.

Контракт рассчитан до 2028 года. За эти годы РФ поставит Китаю примерно 52 миллиона тонн продукции.