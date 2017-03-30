В Подмосковье в церкви сайентологии идут обыски

В церковь сайентологии, находящуюся в Лосино-Петровском, пришли с обыском правоохранительные органы. Об этом пишет utro.ru.

Следственные действия проходят в "Центре управления деятельности по распространению дианетики и сайентологии". Остается неизвестной причина обыска.

Саентология является международным движением, основанным в США писателем Роном Хаббардом. Религия представляет собой набор различных вероучений и практик, включающих околонаучные идеи. Среди всех стран мира только США дали саентологии статус религии.

Ранее в России была приостановлена деятельность организации "Свидетели Иеговы", которую правоохранители заподозрили в экстремизме.

