В Подмосковье в церкви сайентологии идут обыски

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Остается неизвестной причина обыска
|Фото: megatyumen.ru
В церковь сайентологии, находящуюся в Лосино-Петровском, пришли с обыском правоохранительные органы. Об этом пишет utro.ru.
Следственные действия проходят в "Центре управления деятельности по распространению дианетики и сайентологии". Остается неизвестной причина обыска.
Саентология является международным движением, основанным в США писателем Роном Хаббардом. Религия представляет собой набор различных вероучений и практик, включающих околонаучные идеи. Среди всех стран мира только США дали саентологии статус религии.
Ранее в России была приостановлена деятельность организации "Свидетели Иеговы", которую правоохранители заподозрили в экстремизме.