В Подмосковье экологи просят не рвать ранние цветы

Многие из начинающих цветение растений занесены в Красную книгу, и за их сбор можно ответить перед законом

Экологи Московской области просят жителей и гостей региона не срывать первоцветы, пишет utro.ru 28 марта.

Многие из начинающих цветение растений занесены в Красную книгу, и за их сбор можно ответить перед законом, сообщают специалисты Минэкологии России.

В ближайшие недели в Подмосковье зацветут краснокнижные рябчик шахматный, печеночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый и другие растения, рассказал глава министерства Александр Коган.

Также экологи просят не рвать майские ландыши: они находятся не в красной книге, но в списке редких и уязвимых растений.