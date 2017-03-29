В Сыктывкаре мэром стал представитель "Единой России" Валерий Козлов

28 марта новым главой администрации Сыктывкара стал член фракции «Единая Россия» Валерий Козлов, пишет utro.ru 28 марта.
В тайном голосовании Козлов получил 21 голос. Бывший и.о. главы Владимир Голдин получил пять голосов, еще один член совета проголосовал за депутата от ЛДПР Михаила Гобанова.
Должность главы столицы Коми освободилась в ноябре 2016 года, когда мэр Андрей Самоделкин ушел в отставку после года работы.
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