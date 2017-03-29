В Сыктывкаре мэром стал представитель "Единой России" Валерий Козлов

Должность главы столицы Коми освободилась в ноябре 2016 года, когда мэр Андрей Самоделкин ушел в отставку после года работы

28 марта новым главой администрации Сыктывкара стал член фракции «Единая Россия» Валерий Козлов, пишет utro.ru 28 марта.

В тайном голосовании Козлов получил 21 голос. Бывший и.о. главы Владимир Голдин получил пять голосов, еще один член совета проголосовал за депутата от ЛДПР Михаила Гобанова.

Должность главы столицы Коми освободилась в ноябре 2016 года, когда мэр Андрей Самоделкин ушел в отставку после года работы.

