В Тюменской области нетрезвый дальнобойщик управлял КамАЗом

Об опасной езде большегруза по дороге инспекторам сообщил другой дальнобойщик

На дороге между Тюменью и Ханты-Мансийском сотрудники ГИБДД остановили КамАЗ, за рулем которого был пьяный дальнобойщик. Об опасной езде большегруза по дороге инспекторам сообщил другой дальнобойщик. Об этом пишет megatyumen.ru.

В полицию позвонил дальнобойщик и сообщил, что впереди едущий КамАЗ совершает опасные маневры на трассе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили фуру, которой управлял 51-летний мужчина, находящийся, судя по внешнему виду, в сильном алкогольном опьянении.

Медосвидетельствование выявило, что в крови водителя находится избыточная концентрация алкоголя. Фура была отправлена на штрафстоянку, а на правонарушителя составлено административное дело.