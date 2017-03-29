Президент ТПП: бизнесу нужна страховка в диалоге с банками

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин накануне принял участие в работе съезда Ассоциации российских банков «Развитие, а не стагнация. Конкуренция – главный рычаг экономического роста». По мнению главы ТПП, банковский сектор заслуживает приоритетного внимания для механизма конкуренции и пресечения так называемых административных барьеров.

В данный момент в Государственной думе работают над законопроектом об учреждении многоуровневой банковской системы. Предполагается, что банки, главным образом региональные, расширят кредитование малого и среднего предпринимательства. В ТПП приветствуют такой подход. Вместе с тем в Палате опасаются, чтобы не были нарушены базовые принципы конкуренции на рынке банковских услуг.

«Болезненный для малого и среднего предпринимательства вопрос к банкам: когда финансовые средства станут для них доступнее? В данном случае нужно избавляться от консервативного подхода к регулированию деятельности кредитных организаций», – полагает Сергей Катырин. По большому счёту бизнес рассчитывает на то, что банки охотнее станут предоставлять реальному сектору экономики приемлемые по условиям кредиты.

Ещё одной серьёзной проблемой руководитель ТПП видит слабую защищённость бизнеса от нестабильной банковской системы России. К примеру, при отзыве у банка лицензии большинство предпринимателей получает статус кредиторов третьей очереди, поэтому получают свои вложения последними и не всегда полностью. Именно поэтому Торгово-промышленная палата сейчас предлагает законодательно закрепить страхование вкладов и расчётных счетов микро- и малого бизнеса.