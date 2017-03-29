Россиянин пытался провезти в Беларусь пистолет и "Майн Кампф

В Беларуси на россиянина заведено уголовное дело по факту незаконного ввоза оружия

На пропускном пункте белорусско-польской границы таможенники задержали гражданина РФ, у которого был найден пистолет, запрещенная литература - книга "Майн Кампф" Адольфа Гитлера, и кинжал. Об этом пишет utro.ru.

За рулем автомобиля, ехавшего из Польши в Беларусь, находился гражданин Латвии. Он вез россиянина, который прятал под одеждой пистолет, обнаруженный в ходе досмотра белорусскими таможенниками. Позже в машине был найден кинжал, книга "Майн Кампф" 1941 года выпуска и патроны.

В Беларуси на россиянина заведено уголовное дело по факту незаконного ввоза оружия. Задержанному может грозить до семи лет лишения свободы.