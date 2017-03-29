СК РФ видит в смерти начальника МВД заказное убийство

Следственный комитет РФ в качестве главной версии причины смерти начальника РСУ МВД Николая Волкова рассматривает заказное убийство. Об этом пишет utro.ru. По версии правоохранителей, убийство Николая Волкова имеет связь с его деятельностью на посту начальника ремонтно-строительного управления МВД. Второй версией является разбойное нападение. Инцидент произошел 27 марта. Злоумышленники напали на сотрудника МВД, отобрали у него сумку и выстрелом из пистолета убили потерпевшего. Расследованием преступления занимается Следственный комитет.

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