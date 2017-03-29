Тюменец присвоил три миллиона рублей

В Тюмени бизнесмен уклонился от налогов на сумму почти в три миллиона рублей, пишет megatyumen.ru 28 марта.

Прокуратура Тюмени завела дело против 50-летнего Константина Чистилина. Предприниматель предоставлял в пользовании компании «Производственная фирма Барс» нежилое помещение и земельный участок на улице Бабарынка. При этом он являлся одним из учредителей фирмы.

В 2014 году он продал «Барсу» оба объекта за 22,5 миллиона рублей, при этом заплатил по налоговой декларации всего 1 рубль. Налоговая проверка выявила нарушение на сумму более 2,7 миллиона рублей.

Предпринимателю грозит наказание вплоть до лишения свободы на год и штраф в несколько сотен тысяч рублей.