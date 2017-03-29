В Тюмени горел аккумуляторный завод

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Жертв в ЧП нет
|Фото: megatyumen.ru
Крупный пожар произошел ночью на аккумуляторном заводе в Тюмени, пишет megatyumen.ru 28 марта.
Сигнал о бедствии в региональном Управлении МЧС получили 28 марта в 3:10 ночи. Загорелась кровля цеха формировки. Огонь быстро охватил площадь в 540 квадратных метров.
В тушении пожара были задействованы 57 пожарных и 19 единиц спецтехники. Распространение огня на соседние производственные объекты удалось предотвратить, однако работу специалистов осложняло сильное задымление.
Совместно с пожарными огонь тушили сотрудники ГИБДД, службы газа, электросетей и «скорой помощи». Пламя погасили в 4:10 утра. Жертв в ЧП нет. Эксперты оценивают ущерб и устанавливают причины возгорания.