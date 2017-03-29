Акция "Бессмертный полк" пройдет в Австрии

Впервые мероприятие состоялось в 2011 году в Томске и было инициировано местными журналистами

В этом году акция "Бессмертный полк" состоится в двух городах Австрии - в Инсбруке и Вене. Акция в честь Дня Победы пройдет в Австрии уже в третий раз. Об этом пишет utro.ru.

Само мероприятие состоится в период с 7 по 9 мая. В столице Австрии намечен концерт на городской площади.

Акция "Бессмертный полк" проходит в виде шествия людей, которые несут портреты своих родственников, принимавших участие в ВОВ и Второй мировой войне. Впервые мероприятие состоялось в 2011 году в Томске и было инициировано местными журналистами.

