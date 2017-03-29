Николай Носков с инсультом попал в больницу Московской области

Известный певец Николай Носков находится в госпитале “Лапино”, который расположен в Московской области. Сейчас он лежит в реанимации. Об этом пишет utro.ru.

Экс-солист рок-группы "Парк Горького" подключен к аппарату жизнеобеспечения. Врачи стараются спасти жизнь 61-летнему музыканту, у которого диагностирован инсульт.

По последним данным, состояние певца улучшилось, его жизни ничто не угрожает.