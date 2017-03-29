В Уфе взорвалась котельная

В одной из котельных Уфы произошел взрыв, от которого повредился один котел. Никто из людей не пострадал. Об этом пишет utro.ru.

Последствия взрыва ликвидировали более 40 сотрудников МЧС и девять спецмашин. В настоящее время возобновлена подача воды и тепла.