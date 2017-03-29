В Тюменской области байкер устроил ДТП

Алкотестер показал в организме мужчины наличие алкоголя в пропорции 0,93 миллиграмм на литр

В Тюменской области 30-летний байкер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП. В результате пострадала 59-летняя жительница региона, информирует megatyumen.ru 28 марта.

27 марта неподалеку от Тобольска женщина получила черепно-мозговую травму и переломы в аварии с мотоциклом. За рулем «ИЖ Планета 5» находился 30-летний мужчина.

Как сообщает Тюменская Госавтоинспекция, у водителя не было прав на управления транспортом, а сам мотоцикл не состоит на учете в ГИБДД и в момент аварии в темное время суток двигался по трассе с выключенными световыми приборами.

Алкотестер показал в организме мужчины наличие алкоголя в пропорции 0,93 миллиграмм на литр.